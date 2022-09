Sabres Host Prospects Challenge This Week

Happy Monday: there’s Buffalo Sabres hockey happening this week!

Well, sort of. The team’s annual Prospects Challenge returns to LECOM Harborcenter later this week, with prospects from five other NHL clubs also taking part.

This year’s round-robin challenge will also feature prospects from the Boston Bruins, Montreal Canadiens, New Jersey Devils, Ottawa Senators and Pittsburgh Penguins.

Game Schedule

Here’s the schedule, with Sabres games in bold. Admission is $10 per ticket. The three Sabres games will be streamed for the local broadcast market on the team’s website - so blackout restrictions may apply.

(As an aside, the Devils have typically broadcast their games in this tournament on Twitter.)

Thursday, September 15

• Buffalo vs. Montreal, 7 p.m.

Friday, September 16

• Boston vs. Ottawa, 3:30 p.m.

• Montreal vs. New Jersey, 7 p.m.

Saturday, September 17

• Pittsburgh vs. Boston, 3:30 p.m.

• Buffalo vs. New Jersey, 7 p.m.

Sunday, September 18

• Ottawa vs. Montreal, 12 p.m.

Monday, September 19

• New Jersey vs. Boston, 10 a.m.

• Buffalo vs. Ottawa, 1:30 p.m.

Team Rosters

This post will be updated with expected team rosters as they are released.

Buffalo Sabres:

Forwards: Josh Bloom, Nolan Burke, Atley Calvert, Filip Cederqvist, Aleksandr Kisakov, Tyson Kozak, Jiri Kulich, Declan McDonnell, Olivier Nadeau, Kohen Olischefski, Josh Passolt, Matej Pekar, Isak Rosen, Lukas Rousek, Matt Savoie, Emmett Sproule, Linus Weissbach

Defense: Zach Berzolla, Francois-James Buteau, Vsevolod Komarov, Oskari Laaksonen, Mats Lindgren, Ethan Ritchie, Chas Sharpe, Spencer Sova

Goaltenders: Tomas Suchanek, Beck Warm

Montreal Canadiens:

Forwards: Owen Beck, Lucas Condotta, Jared Davidson, Pierrick Dubé, Ryan Francis, Cédrick Guindon, Emil Heineman, Riley Kidney, Filip Mesar, Jan Mysak, John Parker-Jones, Joshua Roy, Xavier Simoneau, Juraj Slafkovsky, Brett Stapley

Defense: Justin Barron, Santino Centorame, Gianni Fairbrother, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Logan Mailloux (inj.), Mattias Norlinder, Miguël Tourigny, William Trudeau, Arber Xhekaj

Goaltenders: Antoine Coulombe, Riley Mercer, Joe Vrbetic

Goaltenders: Kevin Mandolese (Atlanta - ECHL, Belleville - AHL), Jakob Robillard (Sherbrooke - QMJHL), Mads Søgaard (Belleville - AHL, Ottawa - NHL).

Ottawa Senators:

Forwards: Tyler Boucher, Angus Crookshank, Philippe Daoust, Ridly Greig, Roby Jarventie, Carson Latimer, Zakary Lavoie, Viktor Lodin, Kyle McDonald, Jacob Newcombe, Zack Ostapchuk, Shane Pinto, Milo Roelens, Reid Valade, Dalyn Wakely

Defense: Xavier Bernard, Jorian Donovan, Maxence Guenette, Tomas Hamara, Zachary Massicotte, Ben Roger, Chandler Romeo, Jake Sanderson

Goaltenders: Kevin Mandolese, Jakob Robillard, Mads Søgaard

Pittsburgh Penguins:

Forwards: Corey Andonovski, Raivis Ansons, Jordan Frasca, Ty Glover, Jonathan Gruden, Filip Hallander, Sam Houde, Brooklyn Kalmikov, Nathan Legare, Kyle Olson, Sam Poulin, Valtteri Puustinen, Lukas Svejkovsky

Defense: Isaac Belliveau, Nolan Collins, Clay Hanus, Josh Maniscalco, Ryan McCleary, Chris Ortiz, Owen Pickering, Jack St. Ivany, Colin Swoyer

Goaltenders: Taylor Gauthier, Filip Lindberg, Tommy Nappier