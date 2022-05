DBTB Stanley Cup Playoffs Open Thread: First Round

Fingers crossed that a year from now, we’ll still be watching the Buffalo Sabres.

For now, though, we’re still living in 2022 and the NHL’s Stanley Cup Playoffs are kicking off with 16 teams - none of which are from the 716.

With four games on Monday night, it felt appropriate to give the hockey-thirsty folks of Buffalo a place to drop their thoughts over the course of the next few days!

This will be the open thread for the whole of the First Round, full schedule below.

Florida Panthers (1) vs. Washington Capitals (WC2)

Gm 1 Tue, May 3 Washington @ Florida 7:30 PM ET | SN360, TVAS2, BSFL, NBCSWA

Gm 2 Thu, May 5 Washington @ Florida 7:30 PM ET | SN360, TVAS2, BSFL, NBCSWA

Gm 3 Sat, May 7 Florida @ Washington 1:00 PM ET | SN, TVAS, NBCSWA, BSFL

Gm 4 Mon, May 9 Florida @ Washington 7:00 PM ET|, SN1, TVAS, NBCSWA, BSFL

Gm 5* Wed, May 11 Washington @ Florida Time TBD

Gm 6* Fri, May 13 Florida @ Washington Time TBD

Gm 7* Sun, May 15 Washington @ FloridaTime TBD

* If necessary

Toronto Maple Leafs (2) vs. Tampa Bay Lightning (3)

Gm 1 Mon, May 2 Toronto 5 Tampa Bay 0

Gm 2 Wed, May 4 Tampa Bay @ Toronto 7:30 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSUN

Gm 3 Fri, May 6 Toronto @ Tampa Bay 7:30 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSUN

Gm 4 Sun, May 8 Toronto @ Tampa Bay 7:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSUN

Gm 5* Tue, May 10 Tampa Bay @ Toronto Time TBD

Gm 6* Thu, May 12 Toronto @ Tampa Bay Time TBD

Gm 7* Sat, May 14 Tampa Bay @ Toronto Time TBD

* If necessary

Carolina Hurricanes (1) vs. Boston Bruins (WC1)

Gm 1 Mon, May 2 Carolina 5 Boston 1

Gm 2 Wed, May 4 Boston @ Carolina 7:00 PM ET | SN360, TVAS2, BSSO, NESN

Gm 3 Fri, May 6 Carolina @ Boston 7:00 PM ET | SN360, TVAS2, NESN, BSSO

Gm 4 Sun, May 8 Carolina @ Boston 12:30 PM ET | SN, TVAS, NESN, BSSO

Gm 5* Tue, May 10 Boston @ Carolina Time TBD

Gm 6* Thu, May 12 Carolina @ Boston Time TBD

Gm 7* Sat, May 14 Boston @ CarolinaTime TBD

* If necessary

New York Rangers (2) vs. Pittsburgh Penguins (3)

Gm 1 Tue, May 3 Pittsburgh @ NY Rangers 7:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, MSG, ATTSN-PT

Gm 2 Thu, May 5 Pittsburgh @ NY Rangers 7:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, MSG, ATTSN-PT

Gm 3 Sat, May 7 NY Rangers @ Pittsburgh 7:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, ATTSN-PT, MSG

Gm 4 Mon, May 9 NY Rangers @ Pittsburgh 7:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, ATTSN-PT, MSG

Gm 5* Wed, May 11 Pittsburgh @ NY Rangers Time TBD

Gm 6* Fri, May 13 NY Rangers @ Pittsburgh Time TBD

Gm 7* Sun, May 15 Pittsburgh @ NY Rangers Time TBD

* If necessary

Colorado Avalanche (1) vs. Nashville Predators (WC2)

Gm 1 Tue, May 3 Nashville @ Colorado 9:30 PM ET | SN360 (JIP), SNE, TVAS, ALT, BSSO

Gm 2 Thu, May 5 Nashville @ Colorado 9:30 PM ET | SN360, SNE, TVAS, ALT, BSSO

Gm 3 Sat, May 7 Colorado @ Nashville 4:30 PM ET | SN, TVAS, BSSO, ALT

Gm 4 Mon, May 9 Colorado @ Nashville 9:30 PM ET | SN1, TVAS, BSSO, ALT

Gm 5* Wed, May 11 Nashville @ Colorado Time TBD

Gm 6* Fri, May 13 Colorado @ Nashville Time TBD

Gm 7* Sun, May 15 Nashville @ Colorado Time TBD

* If necessary

Minnesota Wild (2) vs. St Louis Blues (3)

Gm 1 Mon, May 2 St Louis 4 Minnesota 0

Gm 2 Wed, May 4 St Louis @ Minnesota 9:30 PM ET | SN360, TVAS2, BSN, BSWIX, BSMW

Gm 3 Fri, May 6 Minnesota @ St Louis 9:30 PM ET | SN360, TVAS2, BSMW, BSN, BSWIX

Gm 4 Sun, May 8 Minnesota @ St Louis 4:30 PM ET | SN360, TVAS, BSMW, BSN, BSWIX

Gm 5* Tue, May 10 St Louis @ Minnesota Time TBD

Gm 6* Thu, May 12 Minnesota @ St Louis Time TBD

Gm 7* Sat, May 14 St Louis @ Minnesota Time TBD

* If necessary

Calgary Flames (1) vs. Dallas Stars (WC1)

Gm 1 Tue, May 3 Dallas @ Calgary 10:00 PM ET | CBC, SN, TVAS2, BSSW

Gm 2 Thu, May 5 Dallas @ Calgary 10:00 PM ET | CBC, SN, TVAS2, BSSW

Gm 3 Sat, May 7 Calgary @ Dallas 9:30 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSW

Gm 4 Mon, May 9 Calgary @ Dallas 9:30 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSW

Gm 5* Wed, May 11 Dallas @ Calgary Time TBD

Gm 6* Fri, May 13 Calgary @ Dallas Time TBD

Gm 7* Sun, May 15 Dallas @ Calgary Time TBD

* If necessary

Edmonton Oilers (2) vs. Los Angeles Kings (3)

Gm 1 Mon, May 2 Los Angeles 4 Edmonton 3

Gm 2 Wed, May 4 Los Angeles @ Edmonton 10:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSC

Gm 3 Fri, May 6 Edmonton @ Los Angeles 10:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSSC

Gm 4 Sun, May 8 Edmonton @ Los Angeles 10:00 PM ET | CBC, SN, TVAS, BSW

Gm 5* Tue, May 10 Los Angeles @ Edmonton Time TBD

Gm 6* Thu, May 12 Edmonton @ Los Angeles Time TBD

Gm 7* Sat, May 14 Los Angeles @ Edmonton Time TBD

* If necessary