2022 IIHF World Championships: Day 2

Saturday is a jam-packed day of game action for the 2022 IIHF World Championships. After four games on Friday to kick off the tournament, six games are slated for Saturday’s schedule.

Buffalo Sabres Player Statistics

Dylan Cozens (CAN):

John Hayden (USA): 1 GP; 0 goals, 0 assists, 0 points, 1 SOG, 0 PIMs

Rasmus Dahlin (SWE)

Rasmus Asplund (SWE)

Friday’s Game Recaps

Slovakia 4, France 2

Slovakia goals: Pavol Regenda (2), Tomas Tatar, Samuel Takac

France goals: Anthony Rech, Jordann Perret

United States 4, Latvia 1

USA goals: Riley Barber, Seth Jones, Thomas Bordeleau, Sam Lafferty

Latvia goal: Andris Dzerins

John Hayden: 1 shot on goal, 18:30 ice time

Canada 5, Germany 3

Canada goals: Cole Sillinger, Pierre-Luc Dubois (2), Kent Johnson, Noah Gregor

Germany goals: Marc Michaelis, Matthias Plachta, Moritz Seider

Dylan Cozens: 2 shots on goal, +1, 11:19 ice time

Finland 5, Norway 0

Finland goals: Harri Pesonen, Toni Rajala, Hannes Bjorninen, Joel Armia, Jere Sallinen

Norway goals: none

The Standings

Group A

1. Canada (1-0-0-0), 3 pts

2. Slovakia (1-0-0-0), 3 pts

3. Germany (0-0-0-1), 0 pts

4. France (0-0-0-1), 0 pts

5. Switzerland

6. Denmark

7. Kazakhstan

8. Italy

Group B

1. Finland (1-0-0-0), 3 pts

2. USA (1-0-0-0), 3 pts

3. Latvia (0-0-0-1), 0 pts

4. Norway (0-0-0-1), 0 pts

5. Czech Republic

6. Sweden

7. Great Britain

8. Austria

Saturday’s Games