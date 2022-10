Buffalo Sabres’ Season-Opening Roster Set

The Buffalo Sabres are finally ready for Thursday’s opening night. The team made a few roster moves on Monday to get their roster cap-compliant and under the roster limit size, sending Lawrence Pilut and Ukko-Pekka Luukkonen to the AHL’s Rochester Americans. Riley Sheahan will begin the season on injured reserve. Olivier Nadeau (injured) was also sent back to juniors.

Here’s your season-opening roster:

Kyle Okposo, #21, Right Wing

6’0” - 218 pounds - Shoots Right

Career Stats: 909 GP | 219-345-564 | 486 PIM

Sabres Stats: 380 GP | 80-115-195 | 176 PIM

Last Season: 74 GP | 21-24-45 | 43 PIM

Zemgus Girgensons, #28, Left Wing

6’2” - 200 pounds - Shoots Left

Career Stats: 545 GP | 71-85-156 | 157 PIM

Sabres Stats: 545 GP | 71-85-156 | 157 PIM

Last Season: 56 GP | 10-8-18 | 27 PIM

Rasmus Dahlin, #26, Defense

6’3” - 202 pounds - Shoots Left

Career Stats: 277 GP | 31-129-160 | 166 PIM

Sabres Stats: 277 GP | 31-129-160 | 166 PIM

Last Season: 80 GP | 13-40-53 | 68 PIM

Forwards

Anders Bjork, #15, Left Wing

6’0” - 190 pounds - Shoots Left

Career Stats: 211 GP | 24-29-53 | 42 PIM

Sabres Stats: 73 GP | 8-6-14 | 14 PIM

Last Season: 58 GP | 5-3-8 | 10 PIM

Peyton Krebs, #19, Center

6’0” - 187 pounds - Shoots Left

Career Stats: 61 GP | 7-16-23 | 22 PIM

Sabres Stats: 48 GP | 7-15-22 | 20 PIM

Last Season: 48 GP | 7-15-22 | 20 PIM

Jack Quinn, #22, Right Wing

6’1” - 185 pounds - Shoots Right

Career Stats: 2 GP | 1-1-2 | 0 PIM

Sabres Stats: 2 GP | 1-1-2 | 0 PIM

Last Season: 8 GP | 2-1-3 | 2 PIM

Dylan Cozens, #24, Center

6’3” - 195 pounds - Shoots Right

Career Stats: 120 GP | 17-34-51 | 71 PIM

Sabres Stats: 120 GP | 17-34-51 | 71 PIM

Last Season: 79 GP | 13-25-38 | 55 PIM

Vinnie Hinostroza, #29, Center

5’10” - 183 pounds - Shoots Right

Career Stats: 334 GP | 51-86-137 | 93 PIM

Sabres Stats: 62 GP | 13-12-25 | 24 PIM

Last Season: 62 GP | 13-12-25 | 24 PIM

Casey Mittelstadt, #37, Center

6’1” - 195 pounds - Shoots Left

Career Stats: 195 GP | 33-47-80 | 28 PIM

Sabres Stats: 195 GP | 33-47-80 | 28 PIM

Last Season: 40 GP | 6-13-19 | 4 PIM

Jeff Skinner, #53, Left Wing

5’11” - 197 pounds - Shoots Left

Career Stats: 853 GP | 298-244-542 | 378 PIM

Sabres Stats: 274 GP | 94-69-163 | 110 PIM

Last Season: 80 GP | 33-30-63 | 42 PIM

Victor Olofsson, #71, Left Wing

5’11” - 181 pounds - Shoots Left

Career Stats: 188 GP | 55-72-127 | 20 PIM

Sabres Stats: 188 GP | 55-72-127 | 20 PIM

Last Season: 72 GP | 20-29-49 | 6 PIM

Tage Thompson, #72, Right Wing

6’6” - 220 pounds - Shoots Right

Career Stats: 223 GP | 56-47-103 | 86 PIM

Sabres Stats: 182 GP | 53-41-94 | 74 PIM

Last Season: 78 GP | 38-30-68 | 37 PIM

Rasmus Asplund, #74, Center

5’11” - 185 pounds - Shoots Left

Career Stats: 137 GP | 16-25-41 | 16 PIM

Sabres Stats: 137 GP | 16-25-41 | 16 PIM

Last Season: 80 GP | 8-19-27 | 10 PIM

JJ Peterka, #77, Right Wing

6’0” - 189 pounds - Shoots Left

Career Stats: 2 GP | 0-0-0 | 0 PIM

Sabres Stats: 2 GP | 0-0-0 | 0 PIM

Last Season: 2 GP | 0-0-0 | 0 PIM

Alex Tuch, #89, Right Wing

6’4” - 219 pounds - Shoots Right

Career Stats: 305 GP | 73-104-177 | 85 PIM

Sabres Stats: 50 GP | 12-26-38 | 14 PIM

Last Season: 50 GP | 12-26-38 | 14 PIM

Defense

Henri Jokiharju, #10, Defense

6’0” - 200 pounds - Shoots Right

Career Stats: 213 GP | 10-44-54 | 72 PIM

Sabres Stats: 175 GP | 10-32-42 | 56 PIM

Last Season: 60 GP | 3-16-19 | 20 PIM

Mattias Samuelsson, #23, Defense

6’4” - 231 pounds - Shoots Left

Career Stats: 54 GP | 0-12-12 | 20 PIM

Sabres Stats: 54 GP | 0-12-12 | 20 PIM

Last Season: 42 GP | 0-10-10 | 16 PIM

Owen Power, #25, Defense

6’6” - 218 pounds - Shoots Left

Career Stats: 8 GP | 2-1-3 | 2 PIM

Sabres Stats: 8 GP | 2-1-3 | 2 PIM

Last Season: 8 GP | 2-1-3 | 2 PIM

Casey Fitzgerald, #45, Defense

5’11” - 188 pounds - Shoots Right

Career Stats: 36 GP | 0-6-6 | 36 PIM

Sabres Stats: 36 GP | 0-6-6 | 36 PIM

Last Season: 36 GP | 0-6-6 | 36 PIM

Ilya Lyubushkin, #46, Defense

6’2” - 200 pounds - Shoots Right

Career Stats: 211 GP | 3-22-25 | 92 PIM

Sabres Stats: N/A

Last Season: 77 GP | 2-13-15 | 51 PIM

Jacob Bryson, #78, Defense

5’9” - 176 pounds - Shoots Left

Career Stats: 111 GP | 2-17-19 | 24 PIM

Sabres Stats: 111 GP | 2-17-19 | 24 PIM

Last Season: 73 GP | 1-9-10 | 12 PIM

Goalies

Eric Comrie, #31, Goaltender

6’1” - 183 pounds - Catches Left

Career Stats: 28 GP | Record: 13-10-1 | 3.06 GAA | .905 SV%

Sabres Stats: N/A

Last Season: 19 GP | Record: 10-5-1 | 2.58 GAA | .920 SV%

Craig Anderson, #41, Goaltender

6’2” - 187 pounds - Catches Left

Career Stats: 683 GP | Record: 308-264-71 | 2.85 GAA | .912 SV%

Sabres Stats: 31 GP | Record: 17-12-2 | 3.12 GAA | .897 SV%

Last Season: 31 GP | Record: 17-12-2 | 3.12 GAA | .897 SV%